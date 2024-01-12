Россия держит планку по выпуску рыбопродукции

В январе-ноябре 2023 г. в России произведено порядка 4,1 млн тонн рыбной продукции, сообщает Росрыболовство. Это на 9% выше уровня 2022 г.

Выпуск мороженой рыбы составил 2,8 млн тонн (+11% к уровню 2022 г.). Рыбы приготовленной, консервированной и икры произвели 595 тыс. тонн (+5% к уровню 2022 г.), филе рыбного мороженого — 205 тыс. тонн (сравнение не приводится), а фарша и мяса рыбы мороженых — 84 тыс. тонн (+14% к уровню 2022 г.).

Производство ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных мороженых и приготовленных выросло на 18,5% и составило 171 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу, произведено 162 тыс. тонн (+10% к уровню 2022 г.).

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