Наука посчитает гренландских тюленей в Белом море

ВНИРО в 2024 году намерен продолжить авиаучет гренландского тюленя на льдах в Белом море. Работы предполагается провести с 1 по 25 марта.

Информация об открытом конкурсе на выполнение этих работ размещена на сайте zakupki.gov.ru. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), выступает заказчиком.

От подрядчика будет требоваться проведение цифровой мультиспектральной авиасъемки распределения взрослых особей и детенышей гренландского тюленя на льдах Белого моря. Использоваться должны беспилотники самолетного типа.

Напомним, аналогичные работы заказывались в 2023 г. В этом году максимальная цена контракта выросла с 20 млн рублей до 26,8 млн рублей.

Ранее гренландский тюлень был объектом промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews