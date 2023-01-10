Тюленей Белого моря планируют посчитать с воздуха

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ищет подрядчика для авиасъемки гренландского тюленя на льду в Белом море предстоящей весной. Максимальная цена контракта — 20 млн рублей.

Извещение о поиске подрядчика размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Как следует из приложенной документации, съемки предполагается провести в период с 5 марта по 10 апреля.

Предусмотрена цифровая мультиспектральная авиасъемка распределения взрослых особей и детенышей гренландского тюленя на льдах Белого моря с беспилотных воздушных судов. Напомним, что этот тюлень ранее был традиционным объектом промысла в Белом море.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews