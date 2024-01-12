Для ГЭЭ собираются обновить порядок

Минприроды предложило для публичного обсуждения проект нового положения о проведении государственной экологической экспертизы. Такая актуализация потребовалась в связи с внесением изменений в закон в этой сфере.

Проект нового постановления правительства о ГЭЭ размещен на портале regulation.gov.ru. В качестве разработчика документа указано Министерство природных ресурсов и экологии.

Планируется обновить порядок проведения государственной экологической экспертизы, осуществляемой Росприроднадзором, его территориальными органами и уполномоченными региональными органами, сообщает корреспондент Fishnews.

Принятые в декабре законы — от 25 декабря 2023 г. № 673 и от 25 декабря 2023 г. № 681 — внесли серьезные изменения в порядок проведения экологической экспертизы и обязанности экспертов ГЭЭ. В связи с этим положение об экспертизе потребовалось актуализировать, отмечено в пояснительной записке.

Напомним, что федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 673 исключил из объектов ГЭЭ документы и документацию, обосновывающие деятельность в сфере пастбищной аквакультуры вне особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ.

Новое положение должно прийти на смену порядку, установленному действующим постановлением правительства 7 ноября 2020 г. № 1796.

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