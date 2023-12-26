В закон об экологической экспертизе внесли уточнения

Президент подписал федеральный закон, вносящий изменения в сфере государственной экологической экспертизы. Поправки распространяются в том числе на рыболовство и аквакультуру.

Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 673, по мнению разработчиков, должен усовершенствовать правовое регулирование в области экологической экспертизы.

Уточняется, что объектами государственной экологической экспертизы являются документы и документация, сообщает корреспондент Fishnews.

В новой редакции изложен перечень объектов ГЭЭ федерального уровня. Законодатели уточнили, что в этот список входят объекты, указанные в законах о континентальном шельфе, об исключительной экономзоне, о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ. В качестве исключения указаны документы и документация, обосновывающие хозяйственную и иную деятельность в области рыболовства. При этом объектом экспертизы являются проекты общего допустимого улова и внесения изменений в ОДУ (за исключением проектов общего допустимого улова в ИЭЗ РФ в районах действия международных договоров России в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов).

Из объектов государственной экологической экспертизы исключены документы и документация, обосновывающие хозяйственную и другую деятельность в сфере пастбищной аквакультуры вне границ особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ.

Предельный срок экспертизы документации в сфере аквакультуры ограничен 20 рабочими днями. При этом, по общему правилу, допускается продление на 20 рабочих дней по заявлению заказчика.

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