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Бухта Моховая в Петропавловске-Камчатском – одно из немногих мест, где сивучи зимуют в городской черте. Фото Юрия Кисляка

Про опасность подкармливания сивучей расскажут на Камчатке

В Камчатском крае стартовал конкурс социальной рекламы «Не кормите сивучей!». Его задача – свести к минимуму влияние человека на животных, популяция которых сокращается.

Конкурс организовали региональное министерство природных ресурсов и экологии, Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края, Кроноцкий заповедник и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Петропавловск-Камчатский – одно из четырех мест в мире, где сивучи зимуют в городской черте, на пирсе в бухте Моховой. Несколько лет назад лежбище благоустроили, установили таблички, призывающие не беспокоить и не кормить сивучей. Однако эти правила часто нарушаются.

«Посетители лежбища, подкармливающие сивучей, искренне верят, что делают доброе дело. На самом деле такой поступок свидетельствует лишь о непонимании проблемы. Животные теряют охотничьи навыки, необходимые для выживания в дикой природе, кроме того, кормление сивучей может оказаться опасным для человека. В мире известны случаи, когда звери хватали людей за одежду и утаскивали в воду», - рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

В конкурсе «Не кормите сивучей!» могут поучаствовать жители России в возрасте от 7 лет. Работы будут приниматься до 21 сентября. С условиями можно ознакомиться в положении о конкурсе.

«Работы победителей будут доступны общественности. Плакаты опубликуют в соцсетях и на сайтах организаторов акции, видеоролики покажут в камчатских кинотеатрах, аудиозаписи будут транслироваться на местных радиостанциях», – отметила заместитель директора заповедника по экологическому просвещению Татьяна Гульбина.

Материалы принимаются по адресу: ул. Владивостокская, д. 2/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683017. Телефон для справок: 8(4152)42-01-74; 42-44-25. Адреса электронной почты: priroda@kamgov.ru; DanilovaAM@kamgov.ru.

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Fishnews

  • Бухта Моховая в Петропавловске-Камчатском – одно из немногих мест, где сивучи зимуют в городской черте. Фото Юрия Кисляка
  • Посетителей лежбища настоятельно призывают не кормить зверей, чтобы не навредить ни им, ни себе. Фото Юрия Кисляка
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