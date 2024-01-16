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К середине января в Охотском море выловлено 69,9 тыс. тонн минтая

Минтаевая путина пополняет промысловый счет

К середине января в Охотском море выловлено 69,9 тыс. тонн минтая — такие данные приводит отраслевая наука. Основу добычи обеспечили «камчатские» подзоны.

Минтай

Общий вылов минтая в Охотском море, включая Восточно-Сахалинскую подзону, к середине января составил 69,9 тыс. тонн — приводятся данные в обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Общий допустимый улов освоен на 6,5%, сообщает корреспондент Fishnews. Годом ранее уловы составляли 84,5 тыс. тонн, или 8,4% ОДУ.

На промысле минтая на отчетной неделе находилось от 52 до 60 единиц флота, в том числе 37-42 крупнотоннажных судна и 13-21 среднетоннажное.

Активный промысел минтая на неделе осуществлялся как на западнокамчатском шельфе, так и в центральном секторе Северо-Охотоморской подзоны. В Западно-Камчатской подзоне было сосредоточено около 60% от списочного состава добывающего флота.

В Камчатско-Курильской подзоне насчитывалось 13-23 крупнотоннажных и 8-14 среднетоннажных судов. Уловы на судо-сутки этих категорий флота составляли 156,5 тонны и 76,5 тонны соответственно. Нарастающий вылов достиг 38,2 тыс. тонн (14,3% ОДУ по подзоне). К середине января 2022 г. рыбаки взяли 37,2 тыс. тонн (14,8% допустимого улова).

В Западно-Камчатской подзоне результативный промысел осуществлялся к югу от 56° с. ш. На прошлой неделе здесь работало от одного до десяти крупнотоннажников с уловами на судо-сутки 190,9 тонны. Всего в подзоне поймано 7,6 тыс. тонн (2,2 % ОДУ). Годом ранее — 6,1 тыс. тонн (2,1% допустимого улова).

Суммарно по «камчатским» подзонам добыто 45,8 тыс. тонн (7,5% от совокупного ОДУ). К 15 января 2022 г. уловы были чуть ниже — 44 тыс. тонн (7,7%).

В Северо-Охотоморской подзоне флот работал в центральном секторе на траверзе 56° с. ш. на двух объектах — минтае и сельди. Уловы крупнотоннажного флота (14-23 единицы) составили в среднем 46 тонн, среднетоннажного (5-9 судов) – 6,5 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов по подзоне – 16,3 тыс. тонн (4,7% ОДУ). За тот же период прошлого года рыбаки взяли 28,7 тыс. тонн (8,9%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысел осуществлялся на северной периферии. На лову находилось одно крупнотоннажное и одно среднетоннажное судно. Улов на судо-сутки составлял 245,2 тонны и 93,3 тонны соответственно. Нарастающий вылов по подзоне — 7,8 тыс. тонн (6% ОДУ). На середину января 2022 г. было добыто несколько больше — 11,8 тыс. тонн (10,7%).

Среднесуточный вылов по экспедиции за неделю составил 5,5 тыс. тонн, в прошлом году – 6,8 тыс. тонн. Улов на судо-сутки — 96,3 тонны, годом ранее — 100,6 тонны.

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории «камчатских» подзон, считают специалисты. В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжит работать на смешанных скоплениях, облавливая минтай и сельдь. Обстановка ожидается стабильной.

Сельдь

Добыча сельди в Северо-Охотоморской подзоне шла в центральном и северо-восточном секторах. В промысле участвовало от 22 до 29 судов, в том числе 13-18 крупнотоннажников с выловом 128,2 тонны и 6-13 среднетоннажников с добычей 57,3 тонны на судо-сутки. Всего к середине месяца выловлено 30,8 тыс. тонн (9,9% ОДУ). Годом ранее вылов составлял 18,6 тыс. тонн (6,4% допустимого значения).

Ожидается, что в предстоящий период в Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди сохранится удовлетворительная промысловая обстановка. Уловы на судо-сутки у крупнотоннажного флота, по оценкам специалистов, будут в пределах 100-120 тонн, у среднетоннажников — 50-60 тонн.

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