Иранская рыбопродукция активно продается за рубеж

За первые девять месяцев иранского календарного года — с 21 марта по 21 декабря 2023 г. — страна отправила на внешний рынок более 102 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Общая стоимость экспортированной продукции достигла 228,3 млн долларов.

Цифры озвучил официальный представитель комитета по международным отношениям и развитию торговли Палаты промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана Рухолла Латифи.

По его словам, на экспорт было направлено 14 тыс. тонн карпов, свыше 10 тыс. тонн форели и почти 5,7 тыс. тонн камбалы, а также 328 тонн декоративных рыб, сообщает корреспондент Fishnews. Как отмечает издание Tehran Times, аквакультура Ирана непрерывно развивается и занимает лидирующие позиции в мире по производству некоторых видов продукции.

По информации Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization), за предыдущий иранский календарный год (21 марта 2022 г. — 20 марта 2023 г.) страна заработала на экспорте рыбопродукции 600 млн долларов. Это позволило главе организации Хоссейну Хоссейни заявить о перспективе нарастить поставки до 2 млрд долларов в год.

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