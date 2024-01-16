Махинации с фальшивой икрой закончились реальным сроком

В Комсомольске-на-Амуре местного жителя осудили за мошенничество: он продавал имитированную красную икру под видом настоящей. Фигурант приговорен к реальному сроку в колонии строгого режима.

Приговор вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре. 24-летний мужчина признан виновным по части 2 статьи 159 УК РФ.

Установлено, что в августе прошлого года обвиняемый приобрел в магазине неустановленное количество банок с имитированной икрой красного цвета и переложил ее в пластмассовые контейнеры. Затем фигурант предложил местной жительнице приобрести у него два таких контейнера якобы икрой лососевых за 5,3 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Отмечено, что женщина согласилась под воздействием уговоров о хорошей скидке. Для убедительности мужчина рассказывал о месте и процессе вылова кеты, икру которой он продавал. Дома покупательница обнаружила, что купила подделку, и обратилась в правоохранительные органы.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Комсомольска-на-Амуре. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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