Новости
Мониторинг промысла велся на дагестанском побережье Каспия и во внутренних водных объектах республики. Фото пресс-службы Волжско-Каспийского филиала ВНИРО

Дагестан удерживает показатель по уловам

По предварительным данным, за прошлый год в Республике Дагестан рыбаки освоили 31,3 тыс. тонн биоресурсов. Уровень прошлого года превышен на 0,5 тыс. тонн.

В течение прошлого года ученые вели мониторинг промысла на дагестанском побережье Каспия и во внутренних водных объектах республики. Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ) приводит данные на 20 декабря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, вылов килек составил 25 тыс. тонн, что ниже показателей на отчетную дату 2022 г. В то же время добыча морских мигрирующих сельдей (долгинская сельдь, большеглазый и каспийский пузанки) осталась на прежнем уровне — почти 1,4 тыс. тонн. Стабильность показывают и уловы кефали: рыбаки освоили 0,9 тыс. тонн (в последние годы показатели колеблются в пределах 0,8-1,2 тыс. тонн). Прибавку отметили на промысле бычков.

Специалисты обратили внимание, что запасы полупроходных и речных рыб в Терско-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне (судак, лещ, сазан, сом, щука, кутум, карась) стабилизировались. Напряженной остается ситуация с кутумом.

Отмечено, что прогнозы общего допустимого улова и рекомендованного вылова полупроходных и речных рыб в совокупности составляли 6,5 тыс. тонн. При этом на исследуемых акваториях рыбаки поймали 4,12 тыс. тонн — 63% от прогнозов. В целом показатели промысла полупроходных и речных рыб в прошлом году остались на уровне аналогичного периода 2022 г.

Традиционно основной вылов этих видов (свыше 75%) ведется в северной зоне дагестанского побережья Каспия (Кизлярский залив и крайновское побережье). В уловах преобладает сазан, добыча которого в 2023 г. достигла 687 тонн. Также существенную долю составляют лещ, карась, рыбец.

Из-за падения уровня Каспийского моря и погодных условий северная зона морского побережья находится в зоне рискованного рыболовства, подчеркнули в КаспНИРХ. По сравнению с 2012 г. (-27,43 м) средний уровень моря снизился на 1,34 м, а по сравнению с 2000 г. (-26,7 м) — на 2,07 м. Это привело к смещению береговой полосы и снижению эффективности промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Мониторинг промысла велся на дагестанском побережье Каспия и во внутренних водных объектах республики. Фото пресс-службы Волжско-Каспийского филиала ВНИРО
  • Ученый анализирует пробы. Фото пресс-службы Волжско-Каспийского филиала ВНИРО
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

    Владимир БУЗАНОВ

    «Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

    Директор по развитию компании «Полярная звезда» Антон ВОСТРИКОВ

    Директор по развитию компании «Полярная звезда»

    Антон ВОСТРИКОВ

    Рефперевозкам границы не помеха

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

    «Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

    В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

    Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.