Дагестан удерживает показатель по уловам

По предварительным данным, за прошлый год в Республике Дагестан рыбаки освоили 31,3 тыс. тонн биоресурсов. Уровень прошлого года превышен на 0,5 тыс. тонн.

В течение прошлого года ученые вели мониторинг промысла на дагестанском побережье Каспия и во внутренних водных объектах республики. Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ) приводит данные на 20 декабря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, вылов килек составил 25 тыс. тонн, что ниже показателей на отчетную дату 2022 г. В то же время добыча морских мигрирующих сельдей (долгинская сельдь, большеглазый и каспийский пузанки) осталась на прежнем уровне — почти 1,4 тыс. тонн. Стабильность показывают и уловы кефали: рыбаки освоили 0,9 тыс. тонн (в последние годы показатели колеблются в пределах 0,8-1,2 тыс. тонн). Прибавку отметили на промысле бычков.

Специалисты обратили внимание, что запасы полупроходных и речных рыб в Терско-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне (судак, лещ, сазан, сом, щука, кутум, карась) стабилизировались. Напряженной остается ситуация с кутумом.

Отмечено, что прогнозы общего допустимого улова и рекомендованного вылова полупроходных и речных рыб в совокупности составляли 6,5 тыс. тонн. При этом на исследуемых акваториях рыбаки поймали 4,12 тыс. тонн — 63% от прогнозов. В целом показатели промысла полупроходных и речных рыб в прошлом году остались на уровне аналогичного периода 2022 г.

Традиционно основной вылов этих видов (свыше 75%) ведется в северной зоне дагестанского побережья Каспия (Кизлярский залив и крайновское побережье). В уловах преобладает сазан, добыча которого в 2023 г. достигла 687 тонн. Также существенную долю составляют лещ, карась, рыбец.

Из-за падения уровня Каспийского моря и погодных условий северная зона морского побережья находится в зоне рискованного рыболовства, подчеркнули в КаспНИРХ. По сравнению с 2012 г. (-27,43 м) средний уровень моря снизился на 1,34 м, а по сравнению с 2000 г. (-26,7 м) — на 2,07 м. Это привело к смещению береговой полосы и снижению эффективности промысла.

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