Пластиковые крышки обменяют на мальков

В Амурской области стартовал проект по сбору пластиковых крышек от бутылок с напитками. Планируется, что в обмен на средства от собранного вторсырья будут приобретены мальки сазана для выпуска в реку Зею.

В рамках проекта «Водорослям крышка!» в детских садах, школах, ссузах, вузах и других организациях Амурской области до 20 мая пройдет сбор пластиковых крышек от бутылок, которые затем будут переработаны в гранулы вторичного сырья. На вырученные средства будут закуплены мальки сазана для дальнейшего зарыбления водоемов.

«Крышечки отправят в Возжаевку на завод по переработке пластика. А предприятие — в обмен на вторсырье — приобретет мальков. В сентябре их выпустят в Зею», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства природных ресурсов Амурской области.

В министерстве отметили, что поучаствовать в проекте может любой коллектив. Главное, подать заявку на регистрацию до 10 февраля.

Проект, запущенный ГБУ «Экология» совместно с региональным минприроды, сообществом экоактивистов «РазДельный Сбор», предприятиями «Полигон» и «Волна», нацелен в первую очередь на оздоровление Зеи.

По расчетам специалистов, мальки сазана, который относится к растительноядным рыбам, подрастая, будут поедать водоросли и очищать тем самым водоем.

Другая важная цель — уменьшение количества пластиковых отходов в Приамурье. Юным жителям области хотят привить полезную привычку — сортировать пластиковый мусор и отправлять его на вторичную переработку.

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