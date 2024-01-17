Озера Югры ждут своих рыбоводов

В Ханты-Мансийском автономного округе — Югре на аукцион выставлены четыре озерных участка для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 20 февраля.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 74 до 477 га расположены на озерах в Ханты-Мансийском, Октябрьском и Кондинском районах.

Стартовые цены лотов — от 59 тыс. до 382 тыс. рублей. Торги планируется провести 29 февраля в Тюмени. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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