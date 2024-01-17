О перспективах отраслевого образования подискутируют на выставке-форуме «Россия»

Подготовку специалистов для рыбной отрасли обсудят в рамках форума-выставки «Россия». Планируется, что в дебатах «Современное образование для успешного будущего: вышка vs колледж» примут участие учащиеся, преподаватели и руководители образовательных организаций.

18 января в рамках форума-выставки «Россия» состоятся дебаты «Современное образование для успешного будущего: вышка vs колледж».

«Вышка или колледж? На этот вопрос пытается ответить каждый выпускник. Что выбрать? В чем вообще разница, если порой и вуз, и колледж выдают дипломы с одной и той же специальностью. Что перспективнее? Какое образование будет более востребовано через 5–10 лет в рыбохозяйственной сфере?

Студенты, преподаватели и руководители образовательных организаций будут отстаивать свое мнение в честных дебатах, а у зрителей (школьников и их родителей) будет возможность задавать любые вопросы и одной, и другой стороне», — рассказали о концепции обсуждения в пресс-службе Росрыболовства.

На мероприятии планируется представить информацию об образовательном комплексе Росрыболовства, востребованности и трудоустройстве выпускников.

Прямая трансляция дебатов начнется 18 января 2024 года в 10:00 на ВК-канале Росрыболовства.

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