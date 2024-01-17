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Биостимулятор на основе бурых водорослей поможет выращивать родиолу розовую в промышленных условиях. Фото пресс-службы ТГУ, https://news.tsu.ru/

«Краснокнижному» растению помогут водоросли

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) хотят сохранить родиолу розовую при помощи биостимулятора из бурых водорослей. Это позволит выращивать редкое лекарственное растение в промышленных условиях с повышенной концентрацией полезных веществ.

Над проектом работают сотрудники Сибирского ботанического сада ТГУ в рамках передовой инженерной школы «Агробиотек». Ученые уже получили патент на изобретение, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Родиола розовая — «краснокнижное» растение, которое широко используется в медицине, косметологии и пищевой промышленности. В ТГУ отметили, что раньше все сырье родиолы заготавливали в природе, однако с октября 2023 г. в России запретили сбор «краснокнижных» растений и производители БАДов были вынуждены перейти к культивированию. Однако это оказалось сложно и невыгодно.

Решить проблему ученые предлагают с помощью биостимулятора. Это биологически активные природные соединения, которые помогают растениям пережить дефицит влаги, снизить стресс от пересадки, увеличить урожайность и контролировать накопление биологически активных веществ (БАВ).

Как утверждают авторы проекта, новый биостимулятор позволит упростить и удешевить выращивание родиолы в промышленных масштабах. Кроме того, благодаря увеличению полезных веществ в растении более чем в полтора раза производитель сможет повысить отпускные цены на свое сырье.

Эксперименты по внедрению нового препарата на основе водорослей длятся уже два года, специалисты подбирают точные дозировки и сроки внесения биостимулятора. Сейчас сотрудники университета уже определили препарат, который позволит увеличить концентрацию розавина (основное БАВ в родиоле, используется в медицине для снижения стресса и увеличения выносливости) в растении более чем на 50%.

«Чтобы достоверно подтвердить стимулирующее действие препарата, необходимо три года повторяющихся полевых исследований, — подчеркнула ответственный исполнитель и руководитель лаборатории лекарственных растений СибБС ТГУ Надежда Зиннер. — Впереди нас ждет финальный год исследований, и тогда мы сможем достоверно рекомендовать наши наработки промышленным партнерам».

Интерес к разработке уже проявляют представителя АПК Томской области и Алтайского края, отметили в университете.

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  • Биостимулятор на основе бурых водорослей поможет выращивать родиолу розовую в промышленных условиях. Фото пресс-службы ТГУ, https://news.tsu.ru/
  • Эксперименты по внедрению нового препарата из водорослей длятся уже два года. Фото пресс-службы ТГУ, https://news.tsu.ru/
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