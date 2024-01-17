Рыбный бизнес Калининградской области приглашают за субсидиями

В Калининградской области открыт прием заявок на субсидии для юрлиц и ИП в рыбной отрасли. Предлагается возместить часть затрат на строительство и модернизацию судов, перерабатывающих предприятий, объектов аквакультуры.

Все претенденты должны быть зарегистрированы и вести деятельность на территории Калининградской области, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству.

На субсидию могут претендовать, в частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками строительства и модернизации судов промыслового флота. Мера поддержки предусматривает возмещение части соответствующих затрат.

Кроме того, предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Получатели — юрлица и ИП в соответствии с видом экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», «Рыболовство», а также реализующие отраслевые инвестпроекты.

При этом нужно соблюдать два условия. Первое — объем инвестиций в основной капитал должен составить не менее 30 млн рублей. Второе — создание производства, в котором не менее 90% от всей производимой продукции будут составлять товары из сырья, выловленного в Балтийском море и его заливах, а ассортимент производимой продукции будет состоять не менее чем из пяти позиций.

Третья субсидия предназначена региональным рыбоводам — на возмещение части затрат для строительства и модернизации объектов аквакультуры.

Для получения поддержки заявителям нужно не позднее 10 декабря текущего финансового года представить необходимые документы в Информационно-расчетный центр Калининградской области.

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