Озера Западной Сибири подготовили под аквафермы

В Новосибирской области на аукцион выставлены 24 участка для пастбищной аквакультуры площадью от 1,5 га до 88 га. Заявки принимаются до 19 февраля.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах в Кыштовском, Барабинском, Чистоозёрном, Баганском, Краснозёрском, Усть-Таркском, Доволенском, Купинском, Чановском и Новосибирском районах.

Стартовые цены лотов — от 1 тыс. до 70 тыс. рублей. Торги предполагается провести 29 февраля в Новосибирске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного и обособленного водопользования.

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