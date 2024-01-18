В Приморье подсчитали годовые выпуски трепанга и гребешка

В Приморском крае хозяйства, занимающиеся пастбищной аквакультурой, за прошедший год выпустили на свои участки свыше 32 млн экземпляров молоди ценных объектов — гребешка и трепанга.

Итоги годовых «посевных» подвело Приморское территориальное управление Росрыболовства.

«Марифермерами в естественную среду обитания выпущено 23,3 млн штук молоди приморского гребешка и 9,3 млн штук молоди дальневосточного трепанга», — рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Отмечено, что через три-четыре года гидробионты достигнут товарного размера. С этого времени их можно будет поднимать с морского дна и отправлять на продажу.

В ТУ напоминают: дальневосточный трепанг относится к особо ценным видам ресурсов и не разрешен к промышленной добыче в Приморье по причине истощения природных запасов. Из региона на внутренний и внешний рынки легально поступает только продукция, выращенная предприятиями морской аквакультуры.

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