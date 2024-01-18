Норвегия собирается забуриться в морские глубины

Норвегия может стать первой в мире страной, разрешившей использование своего морского дна для коммерческой глубоководной добычи полезных ископаемых. Несмотря на протесты экологов, парламент королевства поддержал соответствующий законопроект правительства.

Этому решению пытались противодействовать Евросоюз и Великобритания, призвавшие ввести временный запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых из экологических соображений, пишет The Guardian.

Речь идет о морской акватории площадью в 280 тыс. кв. км в пределах исключительной экономической зоны Норвегии. Компании смогут подавать заявки на получение лицензии для добычи различных ископаемых, в том числе лития, скандия и кобальта.

Против выступили известные международные экологические организации, сообщает корреспондент Fishnews. «Если это решение не будет отменено, это станет необратимым черным пятном на репутации Норвегии», — заявил глава Фонда экологической справедливости (EJF) Стив Трент (Steve Trent).

В EJF обратили внимание, что «открытие» морского дна продвигается как решающая мера для глобального перехода к зеленой экономике. Ведь предполагается добывать минералы, используемые для аккумуляторов электромобилей, ветряных турбин и солнечных панелей.

«Однако широкая международная оппозиция как со стороны правительств, крупных предприятий, финансовых институтов, так и от ученых утверждает, что в этом нет необходимости. Суть в том, что любые возможные выгоды не перевешивают экологические и экономические риски», — подчеркнули в EJF.

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