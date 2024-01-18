Осетровый багаж «засветился» на КПП в Дагестане

В Республике Дагестан на федеральном контрольно-пропускном пункте в багажнике рейсового автобуса обнаружили мешки с 57 осетрами. По данным правоохранителей, причиненный ущерб превышает 13 млн рублей.

Автобус, следовавший по маршруту Хасавюрт — Москва, проверили на ФКПП «Артезианский». Как рассказали Fishnews в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО, «краснокнижный» багаж обнаружили при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Документов на груз у водителя не было.

Экспертиза показала, что осетр был добыт из естественной среды обитания, уточнили в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция выяснила, что рыба принадлежит жителю Дагестана. Товар он приобрел у неустановленного лица, затем погрузил деликатес в рейсовый автобус.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

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