Рыба держит лидерство в поставках продукции АПК из Приморья

Поставки на внешний рынок продукции АПК из Приморского края за 2023 г. составили более 1,9 млрд долларов. Основную долю в экспорте занимает рыбная продукция.

По предварительным данным таможенной службы, по итогам прошлого года показатель национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Приморье перевыполнен на 1,4%, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Экспорт рыбы и морепродуктов из региона в денежном выражении при этом составил 1,5 млрд долларов. Это около 77% от всего объема поставляемой за рубеж продукции агропрома.

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