Астраханские ученые создали необычный корм для раков

В Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева разработали и запатентовали рецепт корма для тропических раков. Использование в составе горной породы опоки должно увеличить прирост массы и снизить затраты на выращивание.

Корм создали сотрудники лаборатории «Аквакультура и гидробиология» университета, сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

«Учеными найдена возможность использования комплексной минеральной добавки астраханского месторождения — опоки. Это минерал, который способен связывать в кормах микотоксины, а также соли тяжелых металлов, радионуклиды и химические токсины», — говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве обращают внимание: опока может использоваться и как источник минеральных веществ, и как адсорбент вредных веществ. Она способна выводить из организма избыточные химические элементы и их соединения, в том числе канцерогенные, поступающие с пищей, и пополнять рацион недостающими химическими компонентами.

Вследствие этого повышается жизнеспособность ракообразных, увеличивается прирост массы, уменьшаются затраты корма, отмечают в Минобрнауки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews