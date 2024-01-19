Изучению арктических гольцов на Камчатке посвятили спецпроект

Специалисты Камчатского государственного университета начали исследования арктических гольцов. Популяции этих рыб, играющих роль в создании условий для воспроизводства нерки, нуждаются в защите.

Проект биологов КамГУ имени Витуса Беринга направлен на оценку биологических особенностей и современного состояния популяций арктических гольцов постледниковых озер Камчатки. Предполагается разработать срочные меры охраны и восстановления популяций редких рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе вуза. Научные работы будут проводиться на базе лаборатории антропогенной динамики университета.

«Арктический голец выступает мелиоратором нерестовых озер нерки и способствует ее стабильному воспроизводству. Однако из-за глобального потепления популяции гольца находятся в плачевном состоянии, также они подвергаются перелову. Популяции деградируют и исчезают, но никто не знает точно, сколько осталось рыб. Предполагается, что у этого вида широкий ареал по региону, но никто не работал над его защитой и сохранением», — отметил научный сотрудник КамГУ им. Витуса Беринга Евгений Есин.

Предполагается, что успешная реализация проекта позволит оценить современное состояние экосистем ключевых горных озер Камчатки, а также подготовить необходимую базу для введения унифицированных мер охраны и восстановления нативного состояния экосистем.

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