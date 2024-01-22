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Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО проанализировали результаты работы российского флота в Западно-Беринговоморской зоне за 2023 г. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО

Ученые рассказали о тенденциях промысла в Беринговом море

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО проанализировали результаты работы российского флота в Западно-Беринговоморской зоне за 2023 г. Отмечен рост добычи минтая и угольной рыбы, снижение по сельди и треске.

Берингово море, омывающее берега России и США, известно высокой биологической продуктивностью. Среди объектов со значительным промысловым потенциалом — тихоокеанская сельдь, минтай, треска, тихоокеанские лососи, камбалы, палтусы, морские окуни и беспозвоночные.

Объем вылова гидробионтов в российских водах Берингова моря (2023 г.), тыс. тонн

Вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне по итогам 2023 г. достиг максимальной для XXI в. величины в 602,1 тыс. тонн. Это на 20% выше показателя 2022 г. и на 48% — среднего значения вылова за 2000-2022 гг. (407 тыс. тонн).

Динамика ОДУ, вылова и освоения минтая в Западно-Беринговоморской зоне (2010—2023 гг.)

Ученые ТИНРО оценили, что в 2023 г. биомасса минтая в Беринговом море находилась на уровне выше среднего за счет многочисленного поколения 2018 г. и ряда средних по численности поколений 2017, 2019 и 2020 гг. Эти факторы повлияли на стабильность миграций гидробионта в российские воды Западно-Беринговоморской зоны (в Наваринский район) в летне-осенний период.

Высокие показатели вылова минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2023 г. обусловлены в том числе активной нагульной миграцией из восточной части Берингова моря крупных особей, прежде всего урожайного поколения 2018 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Эта тенденция обеспечила хороший размерный состав уловов, а также низкий прилов минтая непромысловых размеров.

В последние восемь лет наблюдается более ранняя нагульная миграция, и минтай начинает подходить в Наваринский район в конце мая и в июне, при этом пик промысла приходится на июль, а затем начинается обратная миграция. Минтай подходит очень активно и единовременно, не так «растянуто», как раньше, и распространяется не только в район мыса Наварин, но и на север, в воды Анадырского залива.

Динамика вылова минтая в Наваринском районе в начале 2020-х гг.

В целом ситуация с подходом минтая в российские воды Берингова моря в 2020-2023 гг. была сходной.

В прошлом году подошло больше рыбы, суда лучше технически подготовлены (большинство прошли модернизацию цеха, т.е. могут перерабатывать большее количество рыбы за сутки), используют большие тралы с высокой уловистостью, например «Атлантика» и «Глория», отметили в филиале.

Вылов минтая в Наваринском районе (× 104 тонны), расчетное количество судо-суток на лову и улов на судо-сутки лова в 1978-2023 гг.

Всего в промысле минтая в Наваринском районе в 2023 г. было задействовано 127 добывающих судов разного тоннажа. По итогам года общее количество судо-суток лова составило 7505, что на 4% ниже показателя 2022 г. Максимальные уловы за одни сутки промысла достигали 200-400 тонн.

Количество добывающих судов РФ на промысле объектов в водах северо-западной части Тихого океана (2023 г.), шт.

Уловы тихоокеанской сельди в Западно-Беринговоморской зоне за 2023 г. составили 35,9 тыс. тонн — это на 57% меньше, чем в 2022 г.

Динамика ОДУ, вылова и освоения тихоокеанской сельди в Западно-Беринговоморской зоне (2010–2023 гг.)

В промысле сельди в водах Наваринского района в 2023 г. участвовало 21 добывающее судно разного тоннажа (в 2022 г. их было 45), а общее количество судо-суток лова уменьшилось относительно показателя 2022 г. практически вдвое: с 814 судо-суток лова — до 409 судо-суток. При этом средний суточный вылов на судно за прошедший год снизился несущественно (на 7%): с 92,8 тонны до 86,2 тонны, отметили в ТИНРО.

Динамика показателей на промысле сельди в водах Наваринского района Берингова моря (2022-2023 гг.)

Объем вылова трески в северо-западной части Берингова моря после рекордного вылова в 2020 г. имеет негативную динамику: с 101,8 тыс. тонн (2020 г.) до 39,4 тыс. тонн (2023 г.).

Динамика вылова трески в северо-западной части Берингова моря (2015-2023 гг.)

В качестве причин сокращения вылова специалисты называют увеличение акватории распространения холодных водных масс, создающих препятствие для миграций трески с юго-востока моря.

В 2015–2019 гг., в период потепления в Беринговом море, треска из его восточной части активно мигрировала на северо-запад, в пределы экономической зоны России. Это привело к уплотнению скоплений рыбы. В последние годы, по мере возвращения условий среды к норме, массовые подходы трески уменьшились и снизилась эффективность лова. Также, по мнению ученых, повлияла активизация донного и разноглубинного тралового промысла на нерестилищах.

Промысел трески в северо-западной части Берингова моря осуществляется ярусами, снюрреводами, донными и разноглубинными тралами.

Средняя доля орудий лова в промысле трески в северо-западной части Берингова моря (2015-2022 гг.), %

Анализ ресурсов за последние десять лет продемонстрировал, что рост запасов и привлечение дополнительного флота позволили увеличить вылов угольной рыбы практически в 85 раз.

Если в 1993-2015 гг. в Западно-Беринговоморской зоне в среднем в год в качестве прилова добывали не более 10 тонн, то после 2020 г. ведется специализированный ярусный лов, и в 2023 г. добыча этого глубоководного объекта достигла 846 тонн.

Динамика вылова угольной рыбы в Западно-Беринговоморской зоне (1993-2023 гг.), тонн

В последнее десятилетие отмечен резкий рост численности и биомассы угольной рыбы в западных и восточных областях Берингова моря. Явление связано с появлением нескольких урожайных поколений и ростом миграций из восточной части моря.

После низких среднегодовых значений общей биомассы — менее 1 тыс. тонн (2002–2016 гг.) — донные траловые съемки ТИНРО 2017-2020 гг. зафиксировали увеличение до 4,6 тыс. тонн.

Тенденции к продолжающемуся росту запасов угольной рыбы в западной части Берингова моря подтверждаются увеличением улова на усилие.

Динамика специализированного улова угольной рыбы на судо-сутки в Западно-Беринговоморской зоне (2020-2023 гг.), тонны

Если в 2020 г. улов на судо-сутки специализированного промысла ярусами составлял около 2 тонн, то к 2023 г. этот показатель увеличился практически в четыре раза: до 8 тонн.

До 2019 г. угольную рыбу в основном добывали в качестве прилова, и его наибольшие объемы отмечались при целевом ярусном лове глубоководного макруруса (21%),трески (13%), белокорого палтуса (14%).

Переход части отечественных рыбодобывающих судов на специализированный ярусный лов позволил существенно увеличить эффективность промысла. В 2023 г. рыбаки, использовавшие этот метод, добыли 696 тонн, или 82%, от годового вылова (846 тонн).

Результаты добычи угольной рыбы в качестве прилова (2018 г.) и в рамках специализированного промысла (2023 г.) разными орудиями лова

Использованы изображения и графики с сайта ТИНРО.

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