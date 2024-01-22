Рыбная отрасль остается среди драйверов экономики Камчатки

Камчатский край занимает первое место в России по темпам роста промышленного производства и приросту инвестиций в основной капитал. Среди основных драйверов названа и рыбная отрасль.

Рыбная отрасль вносит большой вклад в динамику экономических показателей Камчатского края. Соответствующие данные министр экономического развития региона Андрей Гончаров привел на оперативном совещании у губернатора Владимира Солодова, сообщает корреспондент Fishnews.

Камчатский край находится на первом месте в стране по темпам роста промышленного производства и приросту инвестиций в основной капитал, рассказал глава регионального министерства.

«Основными драйверами стали добывающие и рыбоперерабатывающие производства», — обратил внимание Андрей Гончаров.

В 2023 г. рыбаки Камчатского края взяли рекордные объемы вылова — более 1,8 млн тонн. Лососевая путина обеспечила второй результат за всю историю наблюдений: поймано свыше 490 тыс. тонн.

Министр продемонстрировал слайд с информацией о росте поступлений сбора за пользование водными биоресурсами до 7 млрд рублей. Береговая переработка лососей увеличилась до 70%. Среди успехов отрасли также отмечен спуск на воду первого построенного на Камчатке МРС: проект реализовал РК им. Ленина.

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