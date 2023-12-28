Камчатский край в этом году показывает рекордные уловы. Значительные объемы добычи предприятия взяли на лососевой путине. Однако по ряду промысловых районов ситуация с ресурсом остается непростой, рассказал в интервью Fishnews министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский . Глава ведомства также ответил на вопросы о новом формате диалога по любительскому рыболовству и программах региона по популяризации рыбной продукции.

— Андрей Георгиевич, как прошла лососевая путина на Камчатке? Общие показатели по Дальнему Востоку практически рекордные — второй результат после 2018 года . Но понятно, что по разным видам лососей и разным районам промысла ситуация отличается.

— Основу промысла, как вы знаете, у нас составляет горбуша. Поэтому каким будет год — рыбным или нерыбным, — определяют прежде всего подходы этого вида лососей, имеющего тенденцию к высокой изменчивости численности. По остальным объектам колебания не столь значительны, хотя нюансы, конечно, были и в этом году — без них не обходится.

Итоговый вылов горбуши по краю составил порядка 400 тыс. тонн. Общие объемы добычи приблизились к 500 тыс. тонн, по крайней мере планку в 490 тыс. тонн мы прошли. В общем-то, были все возможности для обновления рекорда по лососям, если бы не некоторые ограничители. Сказалась нехватка морской переработки. Этот фактор усугубили очень близкие сроки, в которые проходила путина на Западной и Восточной Камчатке. Обычно временная дистанция между промыслом на восточном и западном побережье более значительна и нет такого перетока флота: суда сначала работают на восточном побережье, потом часть переходит на запад и также интенсивно там трудится. А в этом году получилось, что при активном ходе путины на востоке флот, имеющий договоры с компаниями на западе, стал передислоцироваться.

Рыба, которую недоловили, зашла в реки и обеспечила заполнение нерестилищ, близкое к верхней границе оптимума. Это тоже позитивный результат. Но можно было бы поймать и больше — это, наверное, было бы более эффективным использованием ресурса без ущерба для воспроизводства.

Что касается других видов лососей, то здесь мы в целом по уловам вышли на уровень прогнозных значений. Единственное, по-прежнему требует пристального внимания озерновская нерка. Тенденция на снижение ее подходов сохраняется. И это, в общем-то, не связано с заполнением нерестилищ, потому что родительские поколения заходили на нерест достаточно хорошо. Есть предположение науки, что ситуация с ресурсом связана с низкой насыщенностью Курильского озера биогенами, что, в свою очередь, дает снижение набора массы в период пресноводного нагула нерки. Сейчас ведутся дискуссии на тему того, что мешает воспроизводству стада. Озвучивается в том числе, что изменения численности носят цикличный характер, связанный с долгосрочными циклами.

Тревожным сигналом стало низкое заполнение нерестилищ в верхней части реки Камчатка. В целом по реке показатель был неплохой, однако в верховье положение дел оказалось иным. По всей видимости, это результат ранее присутствовавшей повышенной антропогенной нагрузки. Скорее всего, необходимы дополнительные меры регулирования для пропуска рыбы. Это тоже, вероятно, станет предметом дополнительного обсуждения.

По домашним рекам — Аваче, Паратунке — проблемы, к сожалению, сохраняются. Здесь не первый год вводился режим ограничений рыболовства: запрет промышленного лова, а на традиционный промысел коренных малочисленных народов отводится два ограниченных периода по десять дней в июле и августе. Несмотря на это, говорить об изменении ситуации в лучшую сторону мы не можем. Также под запретом была добыча на реке Опала — сохраняются дополнительные меры регулирования по этому району. Думаем и дальше планировать эту работу. Необходимо восстанавливать лососевое стадо Опалы.

— А в целом по добыче водных биоресурсов какая ситуация?

— Мы уже совершенно точно подходим к обновлению рекорда по общему вылову. Прошлый максимальный показатель был достигнут в 2021 году, когда рыбаки поймали свыше 1 млн 650 тыс. тонн — самый большой объем за всю историю рыболовства на Камчатке. В нынешнем году мы перешагнули отметку в 1,8 млн тонн. Такой результат обеспечивают хорошие уловы лососей, неплохие показатели по морскому промыслу.

— В крае решили создать общественную организацию в сфере любительского рыболовства — ассоциацию «Камчатский лосось». Как я понимаю, она объединит разных участников процесса — и туристические фирмы, и организаторов рыбалки, и просто тех, кто увлекается любительским ловом. Почему такая идея появилась?

— У нас достаточно масштабное любительское рыболовство. Только объем возможного вылова лососей в таком режиме ежегодно составляет более 700 тонн. Немалые объемы осваиваются и других объектов. То есть это достаточно большое поле деятельности. Однако до последнего времени в Камчатском крае не было системообразующей общественной организации, которая бы изучала вопросы этого вида рыболовства и давала свои предложения.

Безусловно, надо помнить о том, что любительское рыболовство — это социально значимый вид деятельности. И это неправильно, когда интересы в этой сфере никто не представляет. Кроме того, общественное объединение необходимо как участник диалога с госорганами, с коллегами по отраслевому сообществу.

У нас развивается туризм, и рыбалка — его важная составляющая. Люди приезжают не только полюбоваться красотами Камчатки, но и порыбачить. Но у экосистемы свои ограничения, ресурсы отдельных акваторий стало невозможно эксплуатировать в режиме по потребности. Это серьезная проблема, на решение которой должен быть социальный заказ, и мы рассчитываем получить его со стороны новой общественной организации.

Кроме того, требуют системного осмысления вопросы дальнейшего развития организации любительского рыболовства. У нас на сегодняшний день достаточно большое количество развивающихся предприятий с участками для этого вида деятельности.

Рассчитываем, что новая организация будет всеми этими вопросами заниматься. Планируем сделать ее нашим полноценным системным партнером. Хотим, чтобы она была представлена в комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, в рабочей группе по правилам рыболовства, комиссии по определению границ рыболовных участков и т.д. Мы уже не первый год занимаемся вопросами любительского рыболовства и, конечно, будем поддерживать отраслевое сообщество.

— Камчатка запустила сразу несколько программ по популяризации рыбной продукции. Я так понимаю, министерство рыбного хозяйства - активный участник этих проектов, вы работаете с предприятиями? Расскажите, пожалуйста, об этом направлении.

— Здесь, на мой взгляд, нужно выделить две важные составляющие. Первая — это проект «Камчатская рыба», или, полное название, — «Камчатская рыба по доступным ценам». Это социальная программа: предприятия нашего края, заботясь о его жителях, обеспечивают возможность приобрести продукцию по более низким ценам. Хотелось бы поблагодарить Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки, ее председателя Владимира Галицына и предприятия АДЛК, которые поддерживают наш проект. Представлена в программе и белая рыба. У нас достаточно большой перечень участников.

Вторая составляющая — инициатива губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова по развитию потребления рыбы на внутреннем рынке. Хотел бы обратить внимание на два очень важных аспекта. На мой взгляд, эти две вещи равнозначны. Сегодня Российская Федерация встречает достаточно серьезные угрозы на внешних рынках, связанные с тем, что отдельные, недружественные, государства каким-либо образом препятствуют свободному перемещению товаров из нашей страны. Это касается в том числе и рыбы. Конечно, мир глобален, в определенном смысле система перенастроилась и продолжает работать. Но надо понимать, что внутренний рынок для наших предприятий — это своего рода тихая гавань. И необходимо думать, как развивать потребление внутри страны.

При этом мы добываем дикую рыбу в экологически чистых районах. Это продукт, который помогает людям оставаться здоровыми и жить долго. Мы анализировали уровень активного долголетия в странах с высоким потреблением рыбной продукции. И практически везде, где такое потребление развито, продолжительность жизни выше. Поэтому мы и ведем работу, направленную на то, чтобы российские граждане ели больше рыбы.

В августе Владимир Викторович докладывал по этому вопросу президенту. Глава государства поручил правительству принять меры по увеличению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке. Сейчас идет работа над наполнением этой программы мероприятиями. Здесь могут быть самые разные направления. Например, развитие госзаказа, особенно в школах, чтобы дети получали полезный продукт. Мы подготовили свои предложения — они переданы в Министерство сельского хозяйства РФ. Надеемся, что будем привлечены к обсуждению готовящейся редакции плана мероприятий.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Декабрь 2023 г.