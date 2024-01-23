Астраханским аквафермерам предлагают большие и малые участки

В Астраханской области на аукцион выставили пять участков площадью от 0,07 до 87,5 га для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Подать заявки можно до 26 февраля.

Организует торги Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки находятся в Приволжском, Лиманском, Икрянинском районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, начальные цены РВУ составляют от 53 рублей до 66,6 тыс. рублей.

Торги планируется провести 5 марта в Астрахани. За победителями закрепят участки на 25 лет.

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