Все больше рыбоводных ферм в Карелии обзаводятся своей переработкой

О тенденциях развития аквакультуры Карелии рассказали в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики. По итогам прошлого года хозяйства направили на собственную переработку более 14 тыс. тонн товарной рыбы.

В аквакультуре Карелии за 2023 г. выращено 38,1 тыс. тонн, в том числе 27,8 тыс. тонн товарной рыбы. На собственную переработку предприятия направили более 14 тыс. тонн товарной рыбы — на 17% выше уровня предыдущего года.

Мощностями по первичной или глубокой переработке располагают уже более трети рыбоводных хозяйств: 25 цехов на базе 20 предприятий. Каждый год открываются новые цеха или модернизируются действующие, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства региона.

В 2023 г. введена в эксплуатацию первая очередь проекта компании «Ладожская форель» — цех первичной переработки рыбы в деревне Хийденсельга Питкярантского района, создано 18 рабочих мест. Ввод второй очереди проекта — цеха глубокой переработки продукции аквакультуры, а также цеха «ФХ Парола» в Сортавальском районе запланированы в 2024 г.

Из бюджета Карелии предприятиям возмещают до 30% затрат на приобретенное оборудование для переработки, обратили внимание в министерстве.

Отмечено, что предприятия развивают направление по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ).

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