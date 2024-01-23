Осетровый груз перехватили правоохранители

В Камызякском районе Астраханской области пограничники и полицейские задержали мужчину, перевозившего более 100 кг осетровых рыб неизвестного происхождения. Возбуждено уголовное дело.

На автодороге сообщением Астрахань — село Образцово-Травино в районе села Чаган был задержан житель областного центра. В салоне и багажнике иномарки, на которой он ехал, нашли 38 рыб осетровых видов в разделанном и замороженном виде без голов. Общий вес груза составил почти 115 кг.

Документы, подтверждающие законность происхождения продукции, отсутствовали. Ущерб рыбным запасам превышает 5,2 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Перевозимая рыба и транспортное средство изъяты. Расследуется уголовное дело по статье о незаконных добыче и обороте «краснокнижных» водных биоресурсов.

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