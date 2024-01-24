«Антей» поможет в подготовке морских кадров для Севера

Группа компаний «Антей» продолжает развивать сотрудничество с рыбацкими регионами. В Мурманской области холдинг участвует в проекте модернизации системы среднего профобразования на базе рыбопромышленного колледжа.

Перспективы подготовки кадров для рыбной промышленности обсуждались на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с президентом группы компаний «Антей» Иваном Михновым. Один из крупнейших российских рыбопромышленных холдингов активно участвует в образовательных, промышленных и бизнес-проектах региона.

Губернатор отметил роль компании в дальнейшем развитии кузницы морских кадров — Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева (ММРК). «Мы благодарны, что «Антей» включился, как мы и обсуждали. Федерация помогла это осуществить. Мы вместе будем модернизировать историческое для региона учебное заведение, которое вырастило не одно поколение моряков, рыболовов, краболовов. Это принципиально важно», — подчеркнул Андрей Чибис.

ГК «Антей» является индустриальным партнером федерального проекта «Профессионалитет» в Мурманском арктическом университете, цель которого — модернизация системы среднего профессионального образования в регионе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, на базе ММРК совместно с компанией «Антей Север» будет создан образовательно-производственный кластер «Арктический рыбопромышленный».

Общая сумма финансирования проекта составит порядка 150 млн рублей. За счет этих средств планируется модернизировать материально-техническую базу и учебно-производственную инфраструктуру колледжа и повысить качество подготовки кадров. Программа предусматривает переоснащение лабораторий, тренажеров, мастерских, образовательных пространств. Кроме того, «Антей» взял на себя обязательства по трудоустройству выпускников колледжа и обеспечению учащихся целевыми бюджетными местами.

Иван Михнов назвал одним из главных приоритетов «Антея» активное участие в жизни города и региона. «Для нас важно не только создавать рабочие места, платить налоги в местный бюджет, но и поддерживать комфортную городскую среду, участвовать в социально значимых и образовательных проектах», — отметил руководитель группы компаний.

В 2023 г. «Антей» также стал участником акселератора Мурманского арктического университета по направлению «Фуднет», в рамках которого планируется обучение студентов технологическому предпринимательству. Кроме того, компания помогала с организацией практико-ориентированных мероприятий и проведением экскурсий в рамках всероссийского проекта профориентации школьников «Билет в будущее».

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