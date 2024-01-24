Отраслевая ассоциация Приморья развивает связи с Хуньчунем

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и китайские партнеры подписали протокол о намерениях, предусматривающие расширение сотрудничества в рыбной промышленности. Следующим шагом станет подписание двустороннего соглашения.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в составе российской делегации посетил китайский город Хуньчунь. На рабочих встречах с руководством города и представителями бизнеса обсуждались вопросы развития добрососедских отношений между Приморским краем и китайским приграничьем, рассказали Fishnews в пресс-службе АРПП.

«С коллегами мы определи перспективы развития сотрудничества в области рыбного хозяйства, — сообщил Георгий Мартынов. — Китайские партнеры заинтересованы в этом, и для наших рыбохозяйственных предприятий двустороннее партнерство не менее важно. После полного отказа США от российской рыбы и морепродуктов, даже через третьи страны, наши рыбаки осваивают новые рынки сбыта, и большой внутренний рынок Китая является хорошей альтернативой».

Руководитель объединения отметил большой спрос на российскую рыбу и крабы. «Мы надеемся, что наш визит станет точкой роста в увеличении поставок рыбы и морепродуктов в КНР», — подчеркнул Георгий Мартынов.

Еще одним вопросом для обсуждения стала логистика. По просьбе китайских партнеров планируется, что рыба и морепродукты будут доставляться автомобильным и железнодорожным транспортом напрямую в Хуньчунь для дальнейшей переработки и отправки на внутренний рынок КНР.

«Это связано с тем, что в городе Хуньчунь действует особая экономическая зона и есть много преференций для бизнеса, сотрудничающего с российскими предприятиями», — прокомментировали в АРПП.

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