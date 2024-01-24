Кабмин передает ОСК в доверительное управление

Правительство выпустило распоряжение о передаче в доверительное управление 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мера направлена на развитие холдинга.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно тексту распоряжения, оно принято во исполнение соответствующего указа президента. Государственный пакет из 100% акций корпорации передается на пять лет в доверительное управление Банку ВТБ.

Ранее пресс-служба Минпромторга со ссылкой на слова главы ведомства Дениса Мантурова заявила, что такое решение «будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния» ОСК и «положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами». Министр предположил также, что это позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации.

Напомним, что на верфях ОСК реализуется целый ряд проектов по строительству рыболовных судов и краболовов под квоты вылова.

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