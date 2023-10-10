Владимир Путин поддержал передачу акций ОСК

Президент подписал указ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации. Решение принято для «дальнейшего развития судостроительной промышленности», говорится в тексте документа.

Владимир Путин поддержал предложение правительства о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций ОСК сроком на пять лет без конкурса. Об этом говорится в указе президента от 9 октября 2023 г. № 753.

Правительство должно в течение полугода обеспечить заключение договора доверительного управления. При этом должны быть определены ключевые показатели эффективности управления, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения такого распоряжения. Новый указ уже вступил в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Особого внимания банка требуют вопросы, связанные с финансовым оздоровлением ОСК, отмечал Владимир Путин на встрече с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным в августе.

В Минпромторге заявляли, что изменения в управлении должны положительно отразиться на работе судостроительной корпорации с заказчиками и контрагентами.

В августе был утвержден новый гендиректор ОСК — им стал Андрей Пучков, ранее первый зампред правления ВТБ. Председателем совета директоров судостроительной корпорации был избран Андрей Костин.

Напомним, что на верфях ОСК реализуется целый ряд проектов по строительству рыболовных судов под инвестквоты и краболовов. Сейчас запущен второй этап программы.

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