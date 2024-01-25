Обсудить вопросы заводов под инвестквоты считают важным в ВАРПЭ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил о необходимости провести встречу, посвященную практике работы заводов, которые строятся под инвестиционные квоты.

Сейчас у инвесторов, решивших вложиться в создание береговых заводов в рамках первого и второго этапа программы инвестквот, наблюдается «колоссальный уровень неопределенности», отметил руководитель ВАРПЭ (его видеокомментарий опубликован в телеграм-канале ассоциации).

По условиям программы инвестквот, предприятия — участники должны соблюдать требования по выпуск продукции. «Как производить продукцию, какая продукция будет учитываться, какой объем продукции, из каких квот?» — перечислил возникающие вопросы Герман Зверев.

Он сообщил, что ассоциация планирует в ближайшее время направить обращение с предложением рассмотреть важную для инвесторов тему на совещании. Это должно быть спокойное обсуждение, с конкретными вопросами, считает руководитель ВАРПЭ.

«Думаю, что такой разговор в первой половине февраля (торопиться не вижу необходимости) был бы очень полезен», — сказал он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году большой резонанс вызвала ситуация, когда Росрыболовство предъявило участникам первого этапа программы инвестквот претензии при оценке выполнения требований по выпуску продукции на береговых заводах.

В ноябре правительство выпустило постановление для контроля выполнения требований о производстве продукции на береговом заводе под инвестиционные квоты. В том числе утверждены коэффициенты выпуска продукции для такой оценки.

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