Правительство определилось с принципами контроля для заводов под инвестквоты

Постановлением правительства утверждены правила расчета производства рыбопродукции для проверки выполнения обязательств предприятий, построивших береговые заводы под инвестквоты.

Правительство выпустило постановление, регламентирующее вопросы выполнения обязательств участниками программы инвестиционных квот, — от 3 ноября 2023 г. № 1853. Утверждены правила, по которым получатели квот под береговые заводы должны отчитываться о соблюдении требований по выпуску рыбопродукции, а также правила расчета объема производства продукции. В том числе федеральные власти определились с коэффициентами для такой оценки.

Новый документ вступит в силу с 1 сентября 2024 г. При этом инвесторы, которые заключали договор до вступления в силу федерального закона от 29 декабря 2022 г. № 644, вправе использовать при расчете коэффициент, улучшающий показатели по объему производства рыбной продукции. Такой расчет нужно будет предоставить в Росрыболовство до 1 ноября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews. Причем речь идет о продукции, выпущенной до вступления в силу нового постановления, то есть до 1 сентября 2024 г.

Отчитываться о выпуске продукции инвестор должен в Росрыболовство ежегодно, не позже 1 февраля года, следующего за отчетным.

Напомним, что документ об оценке выполнения обязательств участниками программы инвестквот должен исключить возможности для неоднозначного толкования при таком контроле.

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