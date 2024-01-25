Ставка экспортной пошлины снизится в феврале

Ставка вывозной таможенной пошлины для определенных правительством товаров в феврале 2024 г. составит 4,5%. В январе она находится на уровне 5,5%.

Ставка экспортной таможенной пошлины на товары, по которым этот показатель привязан к валютному курсу, в период с 1 по 29 февраля 2024 г. составит 4,5% от таможенной стоимости. Информацию об этом опубликовало уполномоченное ведомство - Министерство экономического развития РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Список товаров, на которые распространяется особое регулирование, установлен постановлением правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538. В перечень входит и продукция из рыбы и морепродуктов.

В октябре и ноябре ставка составляла 7%, в декабре снизилась до 5,5%.

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