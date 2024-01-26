«Крузенштерну» и «Седову» предложили стоянку на курорте

Владимир Путин поддержал идею выделить места для межрейсовой стоянки учебных парусников Росрыболовства «Крузенштерн» и «Седов» в марине морского курорта «Белая дюна», который планируется построить на территории Калининградской области.

С предложением организовать открытый доступ к учебно-парусным судам Росрыболовства «Крузенштерн» и «Седов» на встрече Владимира Путина с калининградскими студентами 25 января выступил курсант Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) Дмитрий Косолапов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, сейчас оба парусника находятся в оперативном управлении Калининградского государственного технического университета, подразделением которого является БГАРФ, и используются для прохождения практики курсантов морских специальностей.

«Также они [парусники — прим. ред.] могли бы нести историческую и образовательную роль во время межрейсовых стоянок, но в данное время это невозможно из-за отсутствия причала с открытым доступом», — указал Дмитрий Косолапов. Доступ к судам действительно осложнен, поскольку их стоянка находится на территории рыбного порта, где действует пропускной режим, подтвердил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, которое президент провел в тот же день, вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть в качестве площадки для стоянки «Крузенштерна» и «Седова» морской курорт «Белая дюна», который планируется построить на территории региона.

«Мы оперативно с министром туризма региона посоветовались и считаем, что нет явных ограничений, для того чтобы как раз на курорте «Белая дюна» сделать, — поскольку там планируется марина как раз, — именно площадку, на которой мы могли бы этим судам обеспечить им стоянку. Это будет еще и дополнительным привлекательным фактором для туристов, которые могли бы туда приезжать. Марина предварительно предусмотрена в проекте, мы ее стоимость учтем. Сейчас изучим дно», — уточнил Дмитрий Чернышенко.

Владимир Путин поинтересовался, можно ли будет использовать уже имеющиеся средства для реализации этого сооружения, и, получив положительный ответ, поддержал предложение. «Правильно, отлично. Потому что без этих денег там приличная стоимость — под 600 миллионов», — оценил примерные расходы на строительство отдельного причала глава государства.

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