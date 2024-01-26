Карельские рыбопромышленники продолжают социальные программы

Участие в жизни прибрежных территорий остается важной составляющей для рыболовецких предприятий, отмечают в Союзе рыбопромышленников Карелии. «Например, наша РК «Вирма» недавно организовала бесплатные поставки рыбы для питания школьников, поддерживает спортивные праздники, культурные мероприятия», — отметили в объединении.

Рыболовецкие предприятия продолжают реализовывать в прибрежных регионах не только бизнес-проекты, но и социальные программы. И эта роль находит отражение в том числе и при госрегулировании отрасли, отметил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. «Из примеров можно привести налоговые льготы для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций или закрепление за пользователями рыболовных участков обязательств по участию в социально-экономическом развитии территорий».

Карельские предприятия также включены в социальную поддержку сел и поселков, отметил руководитель объединения. Так, недавно рыболовецкая компания «Вирма» решила бесплатно поставлять треску для организации питания школьников в селе Сумский Посад Беломорского района.

«Наше предприятие «РК «Вирма» является ключевым и системообразующим не только для экономики Беломорского района Карелии, но и для его социальной сферы, — заявил Fishnews генеральный директор компании Вячеслав Стурзу. — Наши многолетние шефские отношения с учреждениями и общественными организациями района уже абсолютно неразрывны».

Предприятие, подчеркнул он, поддерживает проекты по программе местных инициатив, организует выезды творческих коллективов и спортивные мероприятия.

«В этом месяце, к примеру, мы рады поддержать уникальный турнир по зимнему рыбатлону. Это смесь биатлона и зимней рыбалки. Для участия регистрируется команда из двух человек — рыбака и лыжника. Одному нужно поймать всего две любые рыбы, другому — пробежать на лыжах два круга по 1,5 км. Очень зрелищный и объединяющий семейный праздник получается», — рассказал руководитель компании.

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