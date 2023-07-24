Закон о рыболовных участках и электронных аукционах получил подпись подпись президента

Президент подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Документ предусматривает два важных для отрасли направления. ПУБЛИКУЕМ ТЕКСТ ЗАКОНА.

Первое ключевое направление нового закона - это новые принципы распределения рыболовных участков, в том числе для добычи анадромных видов рыб. С вступлением закона в силу РЛУ будут распределяться на аукционах, а не на конкурсах, как сейчас. Исключение - участки для традиционного рыболовства коренным малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Также предусмотрена возможность перезакрепления участков за действующими пользователями при соблюдении ряда условий без торгов, то есть и без конкурсов, и без аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматриваются новые обязательства для пользователей рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи). Для доступа к ресурсам анадромных необходимо будет участвовать в социально-экономическом развитии региона (это будет закрепляться специальным соглашением с руководством субъекта Федерации) - такое требование распространяется как на промышленные предприятия, так и на организаторов любительской рыбалки.

Второе направление - это перевод «молодочных» аукцион по предоставлению права на вылов в электронные. Таким образом будут продаваться в том числе доли квот добычи. Сейчас электронный формат торгов предусмотрен только для квот вылова крабов в инвестиционных целях.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. В Росрыболовстве ранее сообщили, что планируется также подготовить изменения закона по границам рыболовных участков.

Текст закона от 24 июля 2023 г. № 384 смотрите в прикрепленном файле.

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