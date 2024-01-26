Рыбному хозяйству Дагестана хотят помочь новой госструктурой

Правительство Дагестана инициирует создание государственного бюджетного учреждения «Дагрыба». Его задача — формирование условий для развития рыболовства и аквакультуры, а также надлежащего использования водных объектов и биоресурсов.

Соответствующее постановление размещено на портале правительства республики, сообщает корреспондент Fishnews. Учредителем «Дагрыбы» станет комитет по рыбному хозяйству Дагестана.

В 2023 г. комитету был передан ряд объектов рыбохозяйственного значения высшей категории, отметили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, предполагается передача в собственность республики имущественного комплекса для эксплуатации Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов.

«В целях надлежащей реализации управленческих функций по эксплуатации и содержанию закрепленного за комитетом, а также предполагаемого к передаче в собственность Республики Дагестан имущественного комплекса в рамках установленной штатной численности работников в количестве 18 единиц была затруднительна, в связи с чем принято решение о создании нового подведомственного учреждения», — подчеркнули в пресс-службе.

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