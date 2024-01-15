Дагестану добавят возможностей для сохранения уникальных нерестилищ

Имущественный комплекс для эксплуатации Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов Дагестана планируют передать в региональную собственность. Ожидается, что это поможет восстановить уникальные объекты и их рыбные запасы.

Вопрос восстановления Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов Дагестана обсудили на совещании в правительстве республики.

Расположенные на территории Северного Дагестана — в Кизлярской зоне, — эти водоемы играют важную роль в сохранении рыбных запасов и биоразнообразия бассейна Каспийского моря. Это место нереста не менее 15 видов проходных и полупроходных рыб.

В последние два десятилетия состояние водоемов с каждым годом ухудшалось. На сегодняшний день обводненной остается не более 30% их площади, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В целях восстановления водоемов Росрыболовство и Росводресурсы совместно с правительством Дагестана разработали комплекс противопаводковых и природоохранных мероприятий, предусматривающий расчистку водных объектов, ремонт и строительство гидротехнических сооружений, а также работу над водообеспечением Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов», — рассказал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он сообщил, что Федеральное агентство по рыболовству поддержало инициативу правительства республики о передаче имущественного комплекса, необходимого для эксплуатации Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов.

«В собственность Республики Дагестан будут переданы порядка 46 наименований недвижимого имущества, в том числе гидротехнические сооружения, рыбоходные каналы, шлюзы-регуляторы, дамбы. Реализацию управленческих функций по эксплуатации и содержанию предполагаемого к передаче в собственность республики имущественного комплекса планируется возложить на комитет по рыбному хозяйству РД», — сказал премьер-министр региона.

По его словам, в последующем это решение позволит развивать агротуризм, восстановить воспроизводство рыбных запасов и объемы вылова.

Отмечено, что сейчас имущественный комплекс находится на балансе ФГБУ «Главрыбвод».

По информации правительства региона, решение поддержал также глава Дагестана Сергей Меликов.

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