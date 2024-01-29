ФНС обновила приказ для рыбодобытчиков

Федеральная налоговая служба выпустила новый приказ, регламентирующий предоставление сведений о разрешениях на вылов и суммах сбора за пользование водными биоресурсами.

Приказ ФНС от 17 ноября 2023 г. № ЕД-7-3/853@ «Об утверждении формы сведений о полученном разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов...» размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

По закону, организации и индивидуальные предприниматели представляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о полученных разрешениях на добычу, суммах сбора, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый приказ утвердил форму сведений, порядок заполнения формы, формат предоставления сведений в электронном виде.

Новый документ выпущен на смену приказу Федеральной налоговой службы от 14 июня 2017 г. № ММВ-7-3/505 @.

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