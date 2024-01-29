Сахалинские ловцы крабов ждут приговора

В Сахалинской области перед судом предстанут двое жителей села Красногорск, обвиняемых в незаконной добыче 161 краба. По данным правоохранителей, предотвращенный ущерб составил 2,3 млн рублей.

Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный с применением самоходного транспортного плавсредства группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемые при помощи запрещенных орудий лова добыли 142 камчатских и 19 волосатых четырехугольных крабов. По информации правоохранителей, незаконный промысел велся в Томаринском районе вблизи села Красногорск. Отмечено, что весь изъятый улов в живом виде возвращен в море.

Свою вину мужчины признали полностью на стадии дознания. Дело направлено в Томаринский районный суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews