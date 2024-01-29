Ученые следят за похолоданием Охотского моря

Сахалинский филиал ВНИРО за 25 лет накопил ряд наблюдений для исследования изменений термических условий Охотского моря и прилегающих акваторий. Ученые отмечают: уменьшение ледовитости этих вод может существенно повлиять на условия обитания рыбы.

Снижение ледовитости на акватории Охотского моря наблюдается с 1995 г., сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО. В филиале отметили, что снижение обусловлено процессом повышения зимних температур в Арктике: именно влияние холодных воздушных масс, приносимых характерными для зимнего муссона ветрами северного и северо-западного румбов, определяет условия льдообразования в этом бассейне.

Существует распространенное мнение, что снижение ледовитости Охотского моря обусловлено глобальным потеплением, выраженным в повышении температуры вод. Однако изменения площади акватории, покрытой льдом, может быть вызвано иными причинами, в частности потеплением зим в Сибири, и повлечь весьма сложные последствия, отметили ученые.

Эти последствия могут оказывать существенное влияние на условия обитания промысловых рыб (в том числе тихоокеанских лососей) и других гидробионтов, подчеркнули в СахНИРО.

При уменьшении площади ледяного покрова в море в большей степени может развиваться зимняя конвекция, следовательно, зимнее охлаждение будет охватывать большую, чем при наличии льда, толщу воды. Изменение теплосодержания поверхностного слоя моря способно оказать значимое влияние на вариации климата всего Дальневосточного региона, обратили внимание специалисты.

В Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии в 1997 г. была установлена приемная спутниковая антенна для изучения термических условий Охотского моря и прилегающих акваторий (северной части Японского моря и северо-западной части Тихого океана). «К настоящему времени накоплен 25-летний ряд наблюдений, что позволяет исследовать изменения термического режима (температурные тренды) как в целом по полному году, так и в отдельные сезоны в бассейне, имеющем важное рыбохозяйственное значение», — рассказали в филиале.

Величина скорости изменения температуры (умноженная на 10 и характеризующая, соответственно, прирост температуры за 10 лет) в каждой пространственной четвертьградусной ячейке использовались для построения карты, характеризующей динамику термического режима в поверхностном слое в последнюю четверть века. Карта строилась в виде изолиний коэффициента линейного тренда, его знак и величина характеризовались цветом закраски соответствующей области.

В СахНИРО указали: зимой в северо-западной части моря («охотморском холодильнике»), а также на северном шельфе моря и северо-восточном шельфе острова Сахалин данных недостаточно для надежного расчета. На многих участках акватории, в которых существенно влияние ледяного покрова, расчет недостаточно надежен, тем не менее некоторое представление о тенденциях в термическом режиме в холодный период можно получить.

«На всей акватории Охотского моря, в особенности в северной и западной его частях, а также в Татарском проливе Японского моря и в прилегающих к Курильским островам районах Тихого океана отмечена тенденция к снижению температуры поверхностного слоя вод. Противоположные знаки тренда зафиксированы только на юго-востоке изучаемого района, в Тихом океане, и в северной части Японского моря», — сообщили в филиале.

Наиболее выражено снижение теплосодержания поверхностного слоя вод в весенний период. Оно охватывает весь рассматриваемый регион, включая северо-западную часть Тихого океана, но наиболее выражено в северной и западной частях Охотского моря (скорости снижения от 1 до 1,5°С за 10 лет, на некоторых участках даже более высокие).

Охлаждение поверхностного слоя весной является наиболее логичным следствием снижения ледовитости, так как при отсутствии ледяного покрова процессы выхолаживания охватывают слой вод большей толщины, чем при его наличии, отметили ученые.

«Несомненно, это оказывает значительное влияние на климат региона, и прежде всего на погодные условия острова Сахалин, который испытывает воздействие данного процесса в наибольшей степени», — констатировали специалисты.

Летом в регионе преобладает тенденция к росту температуры поверхности моря, наиболее выражена она в северо-западной части Тихого океана. В Охотском море такая тенденция отмечена в северо-западной его части, в районе Шантарских островов, в Сахалинском заливе и Амурском лимане, к востоку от северной оконечности Сахалина, у северо-западного берега полуострова Камчатка и в районе островов Уруп и Симушир.

В северной части моря, вблизи Курильских островов, у юго-восточного берега Сахалина и вдоль побережья Приморья в Японском море сохраняется тенденция к понижению температуры, хотя и в более умеренной форме, чем весной.

Несколько размытая картина наблюдается осенью. На большей части Охотского моря преобладают сравнительно небольшие по величине отрицательные тренды. Положительные (также незначительные) тренды отмечены в восточной части моря на западном шельфе Камчатки и сравнительно узкой полосой вдоль северного побережья. Меньшие по величине области отмечены также в районе Шантарских островов и банки Кашеварова, в юго-западной части анализируемой акватории Японского моря.

Наиболее высокие скорости понижения теплосодержания в поверхностном слое зафиксированы в Татарском проливе, в его северной части и вдоль западного побережья Сахалина. В Охотском море — в северной его части, за пределами шельфа, у юго-восточного берега острова Сахалин, а также в полосе между 145 и 150 меридианами от островов Уруп и Итуруп до банки Кашеварова.

«Выявленные тенденции играют существенную роль в вариациях климата охотоморского региона, в особенности понижение температуры морской воды заметно в прибрежных водах острова Сахалин. Помимо погодных условий, полученные результаты важны для изучения условий обитания промысловых видов рыб и беспозвоночных в бассейне, имеющем большое рыбохозяйственное значение», — подчеркнули в филиале.

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