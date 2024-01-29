Озера Якутии планируют распределить среди рыбоводов

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставлены четыре озерных участка под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 28 февраля.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены на озерах Малое карьерное и Большое карьерное в бассейне реки Яна в Усть-Янском районе, а также на озерах Омолуку (Джундугу) и Диринг (Утелир) в бассейне Лены в Мегино-Кангаласском районе.

Площадь РВУ — от 7 до 40 га. Видовой состав объектов пастбищной аквакультуры для всех участков одинаков: муксун, пелядь, чир, ряпушка, карась, щука.

Стартовые цены лотов — от 5,6 тыс. до 32 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 27 марта в Якутске. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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