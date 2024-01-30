Экспортеров продукции АПК пригласили за компенсацией

Российские компании смогут обратиться за компенсацией части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках. Поддержка распространяется в том числе на рыбу и морепродукты.

С 1 февраля открывается первый прием заявок на участие в программе господдержки, направленной на компенсацию части затрат по сертификации продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, сообщили Fishnews в пресс-службе РЭЦ. Процесс подачи заявок будет проходить через цифровую платформу «Мой экспорт».

Государственная мера поддержки позволяет возместить от 50 до 90% расходов, понесенных на сертификацию продукции, сертификация и поставка которой осуществлялась не ранее чем за год до дня подачи заявки. При этом стоимость экспортированной продукции должна превышать размер запрашиваемой поддержки не менее чем в пять раз.

Господдержка предназначена для покрытия затрат на оценку соответствия продукции АПК международным стандартам; ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры; транспортировку, хранение и утилизацию образцов для испытаний; добровольную сертификацию, включая получение сертификатов «халяль» и «кошер».

Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, включая масложировую отрасль, зерновые, рыбу и морепродукты, мясную и молочную продукцию, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. Перечень утвержден Минсельхозом РФ, отметили в Российском экспортном центре.

Право на получение поддержки имеют юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы. Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие правилам оказания господдержки. Это в том числе договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов, скан-копии внешнеторговых контрактов, акты выполненных работ и платежные поручения.

Отбор заявок будет проводиться Минсельхозом России до 29 февраля 2024 г. (включительно).

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