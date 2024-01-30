Наука оценит влияние климата на рыб Западной Сибири

Российский научный фонд поддержал проект Новосибирского филиала ВНИРО «Влияние изменения климата на рост и плодовитость промысловых рыб юга западной Сибири». Планируется, что эти исследования помогут создать долгосрочный прогноз состояния ресурсной базы.

Над проектом работает группа сотрудников ЗапСибНИРО под руководством доктора биологических наук Елены Интересовой. Исследования направлены на решение проблемы долгосрочного прогноза состояния ресурсной базы рыболовства во внутренних водоемах в условиях трансформации водных экосистем под влиянием изменения климата.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в ходе работ планируется выявить долговременные тренды изменений размерных характеристик и возрастной структуры популяций важных промысловых видов юга Западной Сибири в разнотипных водных объектах.

Также ученые хотят получить современные количественные данные об индивидуальной абсолютной и относительной плодовитости гидробионтов.

Исследования будут проходить в 2024-2025 гг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews