Рыба и морепродукты представляют Россию в Китае

Помочь китайским потребителям лучше познакомиться с российской продукцией должен первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Участие в нем принимают и компании рыбной отрасли.

Первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит в городах Шэньяне и Даляне. Мероприятия открылись в преддверии китайского Нового года.

В фестивале участвует более 100 предприятий из разных российских регионов. Среди них и крупнейшие компании рыбной отрасли — «Антей», СЗРК, «Русский краб», «Камчатский меридиан», «Доброфлот», рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Как отметили в Российском экспортном центре, ярмарка-фестиваль служит площадкой для знакомства китайской аудитории с российскими товарами. Мероприятия продлятся до 5 февраля.

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