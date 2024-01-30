У Еврокомиссии возникли вопросы к лососеводам Норвегии

Европейская комиссия считает, что шесть ведущих норвежских компаний, занимающихся производством лосося, нарушили антимонопольное законодательство союза. При этом отмечено, что вывод является предварительным.

В заявлении комиссии говорится: ЕК обеспокоена тем фактом, что в период с 2011 по 2019 гг. Mowi, SalMar, Grieg Seafood, Bremnes Seashore, Leroy и Cermaq обменивались коммерческой конфиденциальной информацией о продажных ценах, имеющихся объемах рыбы, объемах производства, производственных мощностях и других фактах, влияющих на формирование рыночных цен. Об этом пишет шотландское отраслевое издание Fish Farmer.

По мнению еврочиновников, таким образом норвежские аквафермеры пытались уменьшить неопределенность на рынке спотовых продаж атлантического лосося. В то же время к долгосрочным контрактам этих компаний у комиссии претензий нет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Норвегия является мировым лидером производства аквакультурного лосося, главный рынок для которого — ЕС.

Fish Farmer обращает внимание: пять лет назад, когда Великобритания еще была в составе ЕС, в офисах норвежских компаний в Шотландии европейские чиновники проводили обыски.

В Еврокомиссии полагают, что нечестное поведение производителей затрагивает продажи целого и потрошеного охлажденного лосося, доля которого достигает почти 80% в структуре норвежского экспорта красной рыбы. При этом подозрения не касаются мороженой семги и продуктов глубокой переработки, например филе или копченого лосося, отмечает информагентство Reuters.

По информации Fish Farmer, если выводы Еврокомиссии подтвердятся, действия норвежских производителей могут быть оценены как нарушение 101 статьи договора о функционировании ЕС (TFEU). Она запрещает картельные сговоры и другие практики, ограничивающие конкуренцию.

Заявление Еврокомиссии спровоцировало падение стоимости акций Mowi, SalMar, Leroy и Grieg Seafood — на 4,9%, 1,9%, 5,7% и 7,1% соответственно, приводит данные Reuters.

В некоторых норвежских компаниях уже заявили, что не согласны с итогами предварительного расследования.

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