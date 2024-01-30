Рыбалка в ЮВТО отличилась сроками

В прошедшем году сезон добычи ставриды и скумбрии российским флотом в юго-восточной части Тихого океана стал самым продолжительным — почти 300 суток. Промысловую обстановку ученые в целом оценили как хорошую.

В юго-восточной части Тихого океана (ЮВТО) завершился рейс научного наблюдателя Атлантического филиала ВНИРО Олега Краснобородько. Специалист собирал промыслово-биологическую информацию в районе международного регулирования Комиссии по управлению промыслом в южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО, SPRFMO). Работы выполнялись с 8 марта по 31 декабря на двух российских судах — «Адмирал Шабалин» и «Майронис». На ученом совете АтлантНИРО наблюдатель представил отчет — его приняли с положительной оценкой.

За период исследований были обработаны 199 траловых уловов, промерено более 85 тыс. экземпляров промысловых рыб, проведен биологический анализ более 12 тыс. гидробионтов. Собрано около 2,5 тыс. проб отолитов и лучей плавников для определения возраста рыб.

Данные и пробы доставлены в АтлантНИРО и будут проходить дальнейшую обработку. Обобщенные материалы предоставят в секретариат Комиссии ЮТО, они будут анализироваться при выработке рекомендаций по управлению промыслом ставриды в юго-восточной части Тихого океана. Кроме того, полученный материал используют для разработки прогноза возможного вылова российской стороной, для подготовки научно обоснованных рекомендаций по регулированию, развитию и защите отечественного рыболовства в районе регулирования Комиссии ЮТО, а также в рамках международного сотрудничества Российской Федерации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в целом промысловую обстановку в 2023 г. в юго-восточной Пацифике можно охарактеризовать как хорошую. Сезон добычи начался 13 марта и завершился 31 декабря, став самым продолжительным — 294 суток в северном подрайоне ЮВТО — за всю историю российского промысла.

Промысловая обстановка в целом удерживалась на экономически эффективном уровне, несмотря на колебания и негативное влияние развивавшегося в течение года потепления в северном подрайоне ЮВТО. Во второй 2023 г. оно перешло в стадию умеренно сильного Эль-Ниньо — главного фонового океанологического процесса прошедшего года.

В отличие от 2022 г., когда российский лов ставриды и скумбрии велся только в северной части северного подрайона ЮВТО (16-22° с.ш.), в 2023 г. промыслом была охвачена вся акватория северного подрайона ЮВТО между 16-30° ю.ш.

Наблюдатель уделил большое внимание анализу гидроакустических данных. Они подтвердили существующие представления о суточных вертикальных миграциях гидробионтов в ЮВТО, большую роль явления «внутреннего волнения» (волнообразных возмущений в толще океана) в формировании промысловых концентраций рыб.

Также анализ вариаций суточной производительности лова у судов подтвердил ее связь с приливными явлениями в ЮВТО, отметили в АтлантНИРО.

«Наблюдаемые в настоящее время тенденции развития промысловой обстановки и состояния запасов ставриды и скумбрии в ЮВТО являются перспективными предпосылками для российского рыболовства в этом продуктивном и стратегически важном районе», — резюмировали в филиале.

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