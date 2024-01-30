В ЦФО пройдут аукционы для аквафермеров

В Тверской, Московской и Ярославской областях на аукционы выставлены пять рыбоводных участков на озерах и водохранилищах. Заявки принимаются до 25 февраля.

Организатором торгов выступает Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, три РВУ площадью от 0,7 до 5,4 га расположены в Тверской области. Их начальные цены — от 5,5 тыс. до 43 тыс. рублей.

Еще один участок площадью 14,3 га находится в Московской области. Его стартовая цена составляет 114,4 тыс. рублей. Кроме того, один участок площадью 4,6 га расположен в Ярославской области. Стартовая цена лота — 36,8 тыс. рублей.

Аукционы предполагается провести в Москве 28 февраля (Тверская область) и 29 февраля (Московская и Ярославская области). Все участки предоставляются на 25 лет.

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